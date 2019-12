Nuri Bilge Ceylan'dan Oscar çıkarması

T24 - Cannes'da Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan ve Türkiye'nin Oscar aday adayı seçilen son filmi 'Bir Zamanlar Anadolu'da' için New York Film Festivali'ne katılan Nuri Bilge Ceylan, ''Türkiye'de Oscar çok önem verilen bir şey. Biz de madem bu görev verildi elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.







Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivalinde Jüri Büyük Ödülünü alan son filmi 'Bir Zamanlar Anadolu'da' New York Film Festivalinde gösterildi.



Nuri Bilge Ceylan, bu yılın Oscar ödüllerine ''En İyi Yabancı Film'' kategorisinde aday adayı da olan ''Bir Zamanlar Anadolu'da (Once Upon a Time in Anatolia)'' filminin New York Film Festivalinde gösterilmesi dolayısıyla New York'a geldi. Filmin gösteriminin ardından Nuri Bilge Ceylan onuruna resepsiyon düzenledi.



Resepsiyonun başında Moon and Stars Project'in Sanat ve Kültür Programları Direktörü Binnaz Saktanber, Nuri Bilge Ceylan'ı New York Film Festivalinde görmekten büyük onur duyduklarını belirtti. Saktanber, Türk sinemasını yurt dışında desteklemeyi amaçladıklarını ifade ederek, gelecek yıl Nisan ayında da ''Lincoln Center Film Society'' ile birlikte düzenleyecekleri programla Türk sinemasını yine New York'a getireceklerini söyledi.



Yönetmen Ceylan resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ceylan, Amerikan sinemaseverlerin filmini nasıl bulduklarının sorulması üzerine, ''Bu filmim, Amerikan seyircisi için ilk bakışta kolay görünmüyor, standartların bayağı ötesinde, uzun bir film. İçinde başka zorluklar da var, ama yine de tahminimden iyi karşılandı'' dedi. Amerikan seyircisinin de çok homojen bir yapıya sahip olmadığının altını çizen Ceylan, Amerikan seyircisinin içinde de dünya sinemasını seven bayağı büyük bir kitlenin bulunduğunu söyledi.



Ceylan şöyle konuştu: ''ABD'de muhakkak ki çoğunluk, ticari sinemaya daha yakın, her ülkede olduğu gibi. Ama farklı bir sinema arayışı içinde olan, farklı bir duyarlılık peşinde koşan, hayatın farklı boyutlarını merak eden bir kitle her yerde var, bu Amerika'da belki de diğer yerlerden daha fazla hatta. Burada da beklediğim gibi bu bahsettiğim kitle filme daha çok ilgi gösteriyor.''



New York'a daha önce de 3-4 kez geldiğini söyleyen Ceylan, New York'a ilk gelişinde siyah-beyaz film satın aldığını, o dönemde siyah beyaz filmin Türkiye'de bulunmadığını anlattı.



New York Film Festivalinde daha önce de filmlerinin gösterildiğini belirten Ceylan, içinde yarışma olmayan bu festivalin oldukça özel ve önemli bir festival olduğunu ve gösterim için sadece 25 kadar film seçtiğini, festivalin dünya sinemasından en seçkin örnekleri seçtiğini iddia ettiğini ifade etti.

'Madem bu görev bize verildi...'



Filmin 4 Ocak'ta New York'ta vizyona gireceğini de bildiren Ceylan, filmin ABD'de tanıtımı için de bu festivalin önemli olduğunu, bu arada talep eden Amerikan basın organlarına röportajlar verdiğini de anlattı.



Ceylan, New York'ta film çekmeyi hiç düşünüp düşünmediğini sorulması üzerine ise ''Yurt dışında film çekmeye çok sıcak bakmıyorum, çünkü sinemacının malzemesi detaylardır, mimiklerdir, bir kültürün detaylarını iyi bilmeniz gerekir, iyi bilmediğim yerde çekmeyi tercih etmem'' diye konuştu.



Filminin Oscar aday adayı olmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Ceylan,''Türkiye'de Oscar çok önem verilen bir şey. Biz de madem bu görev verildi bize elimizden geleni yapacağız tabii'' dedi.

'Bu festivaldeki en iyi film'





New York Film Festivali Program Direktörü Richard Pena da gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' filminin festivalde büyük ilgi gördüğünü, filmi önceden izleyen basın mensuplarının gelip kendisine ''Bu festivaldeki en iyi film'' dediklerini anlattı.



''Gerçekten çok harika bir film'' diye konuşan Pena, bazı gazetecilerin filmi çok beğendikleri için bu gece filmi bir kez daha izlemeye geldiğini söyledi. Eleştirmenlerden de filmseverlerden de çok iyi tepkiler aldıklarını vurgulayan Pena, ''Film New York'ta gösterilmeye başlayınca büyük bir başarı kazanacağını umuyorum'' diye konuştu.



Pena, Nisan 2012'de ''The Walter Reade'' sinema salonunda 1940'lardan bugünlere Türk sinemasından 30 kadar filmin de gösterileceğini bildirerek, ''Tabii bu zengin Türk sinemasının küçük bir bölümünü oluşturacak, ama bu zengin sinemanın tarihini Amerikalı sinemaseverlere tanıştırmış olacağız'' diye konuştu.