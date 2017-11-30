Nuri Bilge Ceylan'dan kapkaççıyı yakalayan polislere teşekkür

Diyarbakır’da gezerken 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesini kapkaççıya kaptıran yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yakalanan 16 yaşındaki şüpheli Ş.Ç.’den şikayetçi olmadı. Ş.Ç. serbest bırakılırken Ceylan, kapkaççıyı kısa sürede yakalayıp, fotoğraf makinesini bulan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerine teşekkür ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Merkez Sur İlçesi'nde bir arkadaşı ile gezerken önceki gün bir kapkaççı, 10 bin dolar değerindeki makinesini çaldı. Polisin yaptığı çalışma sonrası kapkaççı Ş.Ç. yakalandı, bulunan fotoğraf makinesi de Nuri Bilge Ceylan’a teslim edildi. Ceylan, olaydan bir gün sonra yakalanan şüpheliden şikayetçi olmadı. Çocuk Şubesi’ne teslim edilen, daha önce de uyuşturucu madde bulundurmak ve kapkaçtan kaydı bulunan Ş.Ç., serbest bırakıldı. Nuri Bilge Ceylan, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde makinesini bulan polislere teşekkür etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.