Nuri Bilge Ceylan'a Jüri Büyük Ödülü

Ödüller

64. Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’sına verildi. Yarışma boyu Altın Palmiye için de büyük şans verilen, yabancı basın organlarının da övgüyle söz ettiği ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ ödülü Dardenne biraderlerin ‘Le Gamin au Velo’suyla paylaştı. Büyük yönetmenlerin yeni filmleriyle yer aldığı seçkide büyük ödül Altın Palmiye ise Terrence Malick’in ‘Tree of Life’ına verildi.Ödülünü tarihin bir cilvesi olarak, Altın Portakal’dan kovulan Emir Kusturica’nın elinden alan Nuri Bilge Ceylan, konuşmasına bir kez daha filmini seçtikleri için Cannes Film Festivali yöneticilerine teşekkür ederek başladı. Ceylan “Benim uzun ve zor filmimi seçtiğiniz için bir kere daha teşekkür ederim” dedi. Ceylan, daha sonra da jüri üyelerine teşekkür etti ve ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’nın yarışma bölümünde gösterilen son film olmasına gönderme yaparak “Son gün bu filmi seyretmek sizin için yorucu olur diye düşünüyordum” dedi. Nuri Bilge Ceylan’ın ödülü açıklandığında adet yerini buldu ve Türkiyeli gazetecilerden oluşan grup, ödül töreninin yapıldığı salonda ödülü coşkulu alkışlarla kutladı.Basın gösteriminde bir kısım izleyici tarafından alkışlanan, bir kısımca da yuhalanan ‘Tree of Life’ ödül aldığında da salondaki gazetecilerden aynı tepkiyi aldı, coşkulu alkışlarla yuhalama sesleri birbirini bastırmaya çalıştı. Brad Pitt ve Sean Penn’in başrollerini oynadığı filmiyle Altın Palmiye kazanan Malick adeti olduğu üzere törene de katılmadı. Ödülü onun adına alan yapımcısı, Malick’in meşhur utangaçlığından dem vurdu.64. Cannes Film Festivali’nin sürprizlerinden biri de basın toplantısında yaptığı ‘Nazi sempatizanı’ konuşmadan dolayı festival tarafından istenmeyen adam ilan edilen Lars von Trier’in ‘Melancholia’sıyla Kirsten Dunst’ın en iyi kadın oyuncu ödülünü alması oldu. Teşekkür konuşmasına “Ne haftaydı ama” diyerek başlayan Dunst, ‘Melancholia’yı malum olay sonrası yarışmada tuttukları için festivale teşekkür etti.En iyi yönetmenin ‘Drive’la Nicolas Winding Refn’e verilmesi ise eleştirmenleri şaşırtan ödüllerdendi. Refn, teşekkür konuşmasını iPhone’unu çıkartarak yaptı, filmin başrolündeki Ryan Gosling’e “En sevdiğim alter-egomsun” dedi. Ancak en iyi aktör ödülünü, tüm eleştirmenlerin gönlünü çelen sessiz sinema denemesi ‘The Artist’teki rolüyle Jean Du Jardin kazandı. Catherine Deneuve ödülü vermeden önce Oscar Wilde’ın “Aktörler yoktur sadece aktrisler vardır” sözünden alıntı yapması bir başka ayrıntıydı.Robert De Niro’nun yine açılışta olduğu gibi tüm konuklarca ayakta alkışlandığı gecede diğer jüri üyelerinin sahneye çıkmasından sonra büyük ödüller verilmeye başlandı. Tabii ki Robert De Niro yine jüri başkanlığını konuşturdu, Fransızca açılış konuşmasıyla salonu kahkahaya boğdu.Chiara Mastroianni’nin verdiği Jüri Özel Ödülü Maiwenn’in çocukların ahvalini konu aldığı ‘Polisse’ filmiyle Fransız yönetmen Maiwenn’in oldu. Tek tek jüri üyeleriyle el sıkışan Maiwenn, teşekkür konuşmasını da heyecandan nefes nefese yaptı.Rosario Dawson’un “Senaristler süper kahramanlardır” konuşmasıyla verdiği en iyi senaryo ödülü de İsrail filmi Footnote’la Joseph Cedar’a gitti.* Altın Palmiye:The Tree of Life (Terence Malick)

* Jüri Büyük Ödülü: Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge Ceylan)

/Le Gamin Au Velo (Jean-Pierre et Luc Dardenne)

* En İyi Erkek Oyuncu: Jean Dujardin/ The Artist

* En İyi Yönetmen: Nicolas Winding Refn/ Drive

* En İyi Kadın Oyuncu: Kirsten Dunst (Melancholia)

* En İyi Senaryo: Joseph Cedar/ (Footnote)

* Jüri Özel Ödülü: Maiwenn/ Polisse

* Altın Kamera (Camera d’Or): Las Acacias (Pablo Giorgelli)

* Kısa Metraj: Cross Country (Maryna Vroda)