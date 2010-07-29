-NURİ BİLGE CEYLAN'A ''HOMEROS'' ÖDÜLÜ ÇANAKKALE (A.A) - 29.07.2010 - Çanakkale Belediyesi'nce bu yıl 47'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Film Festivali kapsamında verilen ''Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü''ne, yönetmen Nuri Bilge Ceylan, layık görüldü. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, yaptığı açıklamada, ilki 1963 yılında gerçekleştirilen ve 47. yaşına basan festivalin bu yıl, 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Festivali, ''Barış, kültürümüz olsun'' temasıyla sürdürdüklerini, bu sloganın özellikle bu yıl daha büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Gökhan, Türkiye'de barışın zedelenmesine yönelik bir takım hareketler, olaylar ve bunu körükleyen anlayışlar karşısında, barışın ne kadar önemli olduğunun giderek farkına varıldığını belirtti. Gökhan, şunları bildirdi: ''Yöresinin ve ülkenin tanıtımına katkıları ve özellikle barışa yönelik çabaları dolayısıyla bu ödülün Nuri Bilge Ceylan'a verilmesini uygun bulduk. Kendisi 'Üç Maymun' filmiyle Cannes Film Festivali'nde, en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı. Orada ödülünü alırken güzel bir söz söylemişti. 'Benim yalnız ve güzel, tutku içinde sevdiğim ülkeme' diye bir cümlesi vardı. Bu çok anlamlı ve duygusal bir cümleydi. Dolayısıyla ona bu cümleyle bir kez daha anımsamayı istedik.''