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Kültür-Sanat

Nuri Bilge Ceylan ve Deniz Gamze Ergüven'e Oscar Akademisi'nden davet

Görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki de 7789 üyeli seçici kurula dahil edildi

30 Haziran 2016 18:59

5830 üyeli Oscar Akademisi, yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve "Mustang" filmiyle Fransa'dan yabancı film kategorisinde Oscar adayı olan yönetmen Deniz Gamze Ergüven'e üyelik davetiyesi yolladı.

NTV'de yer alan habere göre, “Kış Uykusu” filmiyle 2014 yılında Altın Palmiye kazanan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, beyazlardan yana ayrımcılık yapıldığı ve siyahi adayların azlığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefine oturtulan Akademi, değerlendirme ekibine dahil etmek üzere Nuri Bilge Ceylan’a üyelik davetiyesi gönderdi.

 

88. Oscar'a 'Mustang' ile aday oldu

 

Üyeleri seçerken kadın ve azınlık yeteneklere odaklanılarak 683 yeni üyenin dahil edildiği Akademi’nin film değerlendirme grubuna, Ceylan’ın yanı sıra "Mustang" filmiyle Fransa'nın Oscar adayı olarak yabancı film kategorisinde aday olan Deniz Gamze Ergüven de davet edildi.

Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın filmleriyle öne çıkan görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki de 7789 üye sayısına ulaşan seçici kurulun üyeleri arasına dahil edildi.

Bu yıl Oscar’da beyazlardan yana ayrımcılık yapıldığı eleştirileriyle karşılaşan Akademi, gelecek yıl için eleştirileri dikkate alarak, film ödüllerini oylayacak olan üyeleri seçerken kadın ve azınlık yeteneklere odaklanıldığını açıkladı. Davet edilen üyelerin yüzde 46’sının kadın, yüzde 41’inin de farklı etnik kimliklerden olduğu, 24 ile 91 yaş arasındaki üyeler arasında yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni ve müzisyenlerin de olduğu belirtildi.

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Nuri Bilge CeylanDeniz Gamze ErgüvenOscar Akademisi

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