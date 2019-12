Nuri Bilge Ceylan Cannes jürisi oldu

Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en prestijli sinema etkinliği 62. Cannes Film Festivali’nin resmi programında bu yıl Türk sinemasından bir örnek bulunmuyor ama Nuri Bilge Ceylan Altın Palmiye'yi belirleyecek sekiz kişilik jüride görev alacak.



Fatih Akın (2005) ve Orhan Pamuk’tan (2007) sonra Cannes Film Festivali jürisine davet edilen üçüncü Türk sanatçı olan Nuri Bilge Ceylan’la birlikte, Isabelle Huppert’in başkanlığında çalışacak diğer jüri üyeleri arasında İtalyan oyuncu Asia Argento ile Amerikalı yönetmen James Gray de bulunuyor.



Festivalin yarışmalı bölümünde son filmleriyle Pedro Almadovar, Marco Bellocchio, Jane Campion, Michael Haneke, Ken Loach, Alain Resnais, Quentin Tarantino ve Lars Von Tirier gibi sinema dünyasının tanınmış ustaları dikkati çekmekte. Asya ve Avrupa'dan filmlerin ağırlıkta olduğu resmi bölümde Malezya, Filistin ve Filipinler'den birer film var. Bu yıl ne Altın Palmiye adayları arasında, ne de Belirli Bir Bakış (Un Certain regard) yan bölümünde Türk filmi yok ama sinemamızın dinamizmi ve geleceğe dönük umutları, Cinefondation vakfının son yıllarda yaşama geçirdiği Atölye programındaki 15 proje arasında kendine yer buluyor. İki yıl önce Sermih Kaplanoğlu’nun ‘Süt’ projesiyle katıldığı bu atölyeye seçilen Seyfi Teoman, yapımcısı Bulut Film’i temsil eden Yamaç Okur ve Nadir Öperli’yle birlikte, ön bütçesi 900 bin avro olarak belirlenen 'Büyük Üzüntümüz’ (Our Grand Despair) adlı ikinci filmine Cannes’da ortak yapımcı ve finasman arayacak.



Festivalin yan bölümlerine seçilen filmler de bugün (cuma) açıklanacak. İlk ya da ikinci filmlerini çeken yönetmenlere ayrılan Eleştirmenlerin Haftası (Semaine de la Critique) ile festivalin yenilikçi yan bölümü Yönetmenlerin 15 Günü (Quinzaine des Realisateurs) programlarında, özellikle genç Türk sinemasının öne çıkan isimlerini bulmak sürpriz olmayacak. Pelin Esmer ve Cemal San yanında, Erden Kıral da son filmi ‘Vicdan’la Yönetmenlerin 15 Günü bölümü seçicilerinin dikkatini çeken yönetmenlerimiz arasında yer alıyor.





Altın Palmiye adayları





Cannes Film Festivalinde bu yıl 20 film "Altın Palmiye" için yarışacak. Yarışacak filmlen şöyle:



Broken Embraces, Pedro Almodovar (İspanya)

Fish Tank, Andrea Arnold (Britanya)

A Prophet, Jacques Audiard (France)

To Conquer, Marco Bellocchio (İtalya)

Bright Star, Jane Campion (Yeni Zelanda)

Map of the Sounds of Tokyo, Isabel Coixet (İspanya)

In the Beginning, Xavier Giannoli (Fransa)

The White Ribbon, Michael Haneke (Avusturya)

Taking Woodstock, Ang Lee (Tayvan)

Looking for Eric, Ken Loach (Britanya)

Spring Fever, Lou Ye (Çin)

Kinatay, Brillante Mendoza (Filipinler)

Enter the Void, Gaspar Noe (Fransa)

Thirst, Park Chan-wook (Güney Kore)

Wild Grasses, Alain Resnais (Fransa)

The Time That Remains, Elia Süleyman (Filistin)

Inglourious Basterds, Quentin Tarantino (ABD)

Vengeance, Johnnie To (Hong Kong)

Face, Tsai Ming-Liang (Malezya)

Antichrist, Lars von Trier (Danimarka)