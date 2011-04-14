T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes'da

Nuri Bilge Ceylan son filmi 'Bir Zamanlar Anadolu'da' ile bir kez daha Altın Palmiye için yarışacak...

14 Nisan 2011 03:00

T24 - Nuri Bilge Ceylan son filmi 'Bir Zamanlar Anadolu'da' ile bir kez daha Altın Palmiye için yarışacak.



64. Cannes Film Festivalinde yarışacak filmler açıklandı. Paris'te Intercontinental Otel'de düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamaya göre, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi ''Bir Zamanlar Anadolu'' da festivalin yarışma bölümünde yarışacak. Festival organizatörleri, ünlü yönetmenler Terrence Malick'in "Tree of Life" ve Pedro Almodovar'ın "The Skin I Live In" filmlerinin de yarışacak 19 film arasında olduğunu söyledi.

Festivalde Altın Palmiye için yarışacak filmlerden biri de Danimarkalı ünlü yönetmen Lars Von Trier'in "Melankoli". Belçikalı Dardenne kardeşlerin "Set Me Free" filmi de Altın Palmiye adaylarından.

Nuri Bilge Ceylan'ın Yılmaz Erdoğan ve Taner Birsel'in başrollerde yer aldığı filminin çekimleri Keskin'de yapıldı. Bosna Hersek ve Türkiye ortak yapımı olan ve Eurimages tarafından desteklenen film, bir doktor ve bir savcının 12 saatlik gerilimli hikayesini anlatıyor.

Ceylan, 2008 yılında ''Üç Maymun'' filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı.

Festival, ünlü Amerikalı yönetmen Woody Allen'ın, "Midnight in Paris" isimli filminin yarışma dışı gösterimiyle 11 Mayıs'ta açılacak.

Bu yılki festivalin jüri başkanlığını Robert de Niro yapıyor. Festival, 22 Mayıs'ta sona erecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24