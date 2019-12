Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes'da

T24

64. Cannes Film Festivalinde yarışacak filmler açıklandı. Paris'te Intercontinental Otel'de düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamaya göre, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi ''Bir Zamanlar Anadolu'' da festivalin yarışma bölümünde yarışacak. Festival organizatörleri, ünlü yönetmenler Terrence Malick'in "Tree of Life" ve Pedro Almodovar'ın "The Skin I Live In" filmlerinin de yarışacak 19 film arasında olduğunu söyledi.Festivalde Altın Palmiye için yarışacak filmlerden biri de Danimarkalı ünlü yönetmen Lars Von Trier'in "Melankoli". Belçikalı Dardenne kardeşlerin "Set Me Free" filmi de Altın Palmiye adaylarından.Nuri Bilge Ceylan'ın Yılmaz Erdoğan ve Taner Birsel'in başrollerde yer aldığı filminin çekimleri Keskin'de yapıldı. Bosna Hersek ve Türkiye ortak yapımı olan ve Eurimages tarafından desteklenen film, bir doktor ve bir savcının 12 saatlik gerilimli hikayesini anlatıyor.Ceylan, 2008 yılında ''Üç Maymun'' filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı.Festival, ünlü Amerikalı yönetmen Woody Allen'ın, "Midnight in Paris" isimli filminin yarışma dışı gösterimiyle 11 Mayıs'ta açılacak.Bu yılki festivalin jüri başkanlığını Robert de Niro yapıyor. Festival, 22 Mayıs'ta sona erecek.