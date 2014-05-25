Nuri Bilge Ceylan Altın Palmiye'yi Gezi süreci ve son 1 yılda ölen gençlere adadı

67′inci Cannes Film Festivali’nde "Kış Uykusu" filmi ile Altın Palmiye kazanan ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, ödülünü alırken yaptığı konuşmada "Bu ödülü Türkiye'de son bir yıl içinde ölen gençlere adıyorum" dedi.

Quentin Tarantino ve Uma Thurman‘ın elinden ödülünü alana Ceylan, bu ödülün kendisi için önemli bir destek olduğunu ifade etti ve kendisi gibi sanatsal film yapan yönetmenlerin, sinema eleştirmenlerinden ödül almasının önemli olduğunu vurguladı.

Yol’dan sonra ilk ödül

Bu ödülün öncesinde ise 1982 yılında senaryosunu Yılmaz Güney‘in yazdığı, yönetmenliğini de Şerif Gören‘in yaptığı ‘Yol‘ filmi Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.

İşte o anlar: