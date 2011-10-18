Nuri B.Ceylan 'Oscar için tahmin yürütmem zor'



T24 - Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan "Bir Zamanlar Anadolu'da" isimli son filminin aday adayı olduğu Oscar ödüllerindeki şansıyla ilgili, "Tahmin yürütmek zor. Sinema görüşleri farklı olabilecek bir jüri var" dedi.







"Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin bu yıl 55'incisi düzenlenen Londra Film Festivali'ndeki galası için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Ceylan, A.A muhabirinin sorularını yanıtladı.



Filmin gösteriminden önce Londra'nın "sinema meydanı" olarak bilinen "Leicester Square"deki Vue sinemasında kırmızı halı törenine katılan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Londra Film Festivali'nin önemini vurguladı.



"New York ve Londra'daki film festivalleri çok önemli çünkü burada yazılan yazılar, buradaki kritikler tüm dünyayı dolaşıyor" diyen Ceylan, "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin birkaç ay sonra İngiltere'de vizyona gireceğini duyurdu.



İngiliz basınının filmine ilgisinin yoğun olduğunu belirten Ceylan, "Ama tabii film vizyona çıkarken yazılan yazılara bakarak karar vermek lazım" dedi.



Filminin Oscar'a aday adaylığı ve Oscar şansının sorulması üzerine de Nuri Bilge Ceylan, "Oscar konusunda tahmin yürütmek çok zor. Çünkü orada hiç tanımadığımız, sinema görüşleri farklı olabilecek bir jüri var. Ama sonuçta Türkiye bizi seçti. Biz de elimizden geleni yapacağız bu konuda" yanıtını verdi.



Filmin yapımcısı Zeynep Özbatur da "Çok şükür ki her filmimizle buraya geliyoruz, bu festivale katılıyoruz. Bu festivali ben dünyadaki bütün festivaller içinde çok özel bir yere koyuyorum. Başka festivallerdeki güzel filmlerin seçildiği ve gösterildiği bir festival" dedi.



Özbatur "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin "New Wave" film dağıtım şirketi aracılığıyla İngiltere'de en geç gelecek yılın bahar aylarına kadar vizyona gireceğini kaydetti.



Yine yapımcısı olduğu Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" filmiyle de Oscar'a aday adayı olduklarını ve ilk dokuza kaldıklarını anımsatan Özbatur, "Bu sefer çalışma yöntemimizi daha da yoğunlaştırarak, kurduğumuz işleri daha da geliştirerek iyi bir çalışma yapacağız ama böyle şeyler çok da bilinemez. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.



Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmi bu yıl 84'üncüsü düzenlenecek Oscar ödüllerinde "En İyi Yabancı Film" kategorisinde aday adayı.



Filmin ilk uluslararası gösterimi bu yılki Cannes Film Festivali'nde yapılmış ve film Jüri Büyük Ödülü'nü kazanmıştı.



Nuri Bilge Ceylan, 2008 yılındaki Asya Pasifik Film Ödülleri'nde "Üç Maymun" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü almıştı.









