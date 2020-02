Nuri Alço: Sosyal medya büyük tuzak

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu İletişim Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen \'İletişim Ekimi\' programına katılan sinema sanatçısı Nuri Alço, öğrencilerle söyleşi yaptı. Alço, özellikle son dönemde sosyal medyada büyük tuzaklar olduğunu ve sosyal medyanın insanlar arası iletişimi engellediğini söyledi. Alço ayrıca öğrencilere uyuşturucu konusunda da uyarılarda bulundu.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu İletişim Bölümü öğrencilerinin düzenlediği \'İletişim Ekimi\' programına, sanat, magazin ve akademi dünyasından ünlü isimler katıldı. Programa katılanlar arasında bulunan sinema sanatçısı Nuri Alço, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Alço, söyleşide, son dönemde sosyal medya kullanımının yayılması nedeniyle insanlar arası iletişimin azaldığına dikkat çekerek, \"Onlar bir kere büyük bir tuzak. Faydalı olanları var ama kullanım amacına bağlı. Gerçekten bazen tehlikeli hale geliyor. Yolda yürürken, biriyle yemeğe, gazinoya gitseniz yüz yüze bakıp mevzu konuşamıyorsunuz masada. Herkes telefonu ile meşgul oluyor. İşte onu yerinde ve zamanında kullanabilmek çok önemli\" dedi.

\'İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE MİNİ SİNEMALAR ÇEKİLEBİLİR\'

Nuri Alço, iletişim fakültelerinin önemine de değinerek, \"Hükümetin bu fakültelere ayırdığı bir bütçe var. Bunları kullanmaları gerekiyor. Radyo, televizyon ve sinemada bir kamerayı öğrenirken devletin verdiği paralarla küçük çapta, aktörlerle birlikte bir sinema çekilse hem para kazanırlar hem de öğrenciler bire bir çalışarak kamera önü, kamera arkasını öğrenirler. Bu gibi imkanlar var. Onun için bu bütçeleri yerinde değerlendirmek gerekiyor. Kullanmadıkları paraları zaten sene sonunda devir ediyorlar. Tekrar bütçe açılıyor. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Çok güzel bir nesil var, gençlik var. Yazarlar var. İletişimin her alanında olmamız için daha iyi olması için biz de buralardayız\" diye konuştu.

\'UYUŞTURUCUYA DİKKAT\'

Alço, öğrencilere uyuşturucu konusunda da uyarılarda bulundu. Kendisinin de birçok filmde uyuşturucu satan ya da alan kişi rolünde yer aldığını belirten Alço, şöyle dedi:

\"Gerçekten uyuşturucuya karşıyım ben. Bu kadar yıl hep uyuşturucu filmlerinde oynadım. Kadın satan, uyuşturucu satan, onların patronu olan bir adamı oynadım. İyi ki de oynamışım o rolleri, sosyal mesaj vermek adına, gençlere kötü örnekleri göstermek için bu rolleri oynadım. Ancak şimdiki gençlikte bu rollerin gerçeğini görüyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Fiziğinle oynuyorsun, yüzün, gözün, mimiklerin kayıp oluyor. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Bunları göremezdik. Şimdiki nesilde bunları görmeye başladık. Bizim zamanımızda kadın oyuncu bulmak çok zordu. Banu Alkan, Ahu Tuğba, Fatma Girik, Türkan Şoray\'ın gelişlerine baktığınız zaman. Öpüşme yasakları vardı. Şimdiki nesilde bu böyle değil. Anneleri getiriyorlar. Ne olur benim kızımı oynat. Nereden geliyorsun? İşte Türkiye\'nin herhangi bir yerinden. Nerede kalacak bu kız? Hemen bir filmde oynayacaksın diye bir durum yok. Yeri geliyor biz aylarca yatıyoruz. 6 ay iş bulamadığımız oluyor. Sinema çünkü bu. \'Sizde kalsın\' diyorlar. Bu yaşta kız bende nasıl kalsın? Anneler kızı para kazansın, meşhur olsun diye böyle şeylere tenezzül ediyorlar. Bunlar da yanlış şeyler. Sinemada küçük yaşta bazı şeylere başlamayacaksınız. İçinizde varsa bazı şeyler önce okul bitecek, eğitiminiz bitecek. Her şeyi bilinçli olarak yapacaksınız. Önemli olan da budur.\"

\'HER FİLMDE BİR MESAJ VERİLDİ\'

Her sinema filminde bir mesaj verildiğine dikkat çeken Nuri Alço, \"Sinemanın her filminde bir mesaj vardır. Bizim zamanımızda da vardı. Ben şimdi gazoz olayını gösterdiysem herkesin aklında o vardır. Şimdi bu arkadaşlarımız üniversiteye gelirken annelerinin, anneannelerinin aklında bu konu vardır. Dikkat et, diye uyarırlar. Bu önemlidir. Oynanan bütün roller gerçek hayattan alınan rollerdir. Ancak iyi ve kararlı bir nesil var. Yeri geldiği zaman \'dur\' diyecek bir nesil var\" diye konuştu.



