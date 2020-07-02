Nuri Alço, sessiz sedasız evlendi

Nuri Alço, yaklaşık bir yıl önce sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.

Usta oyuncu, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bugün Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikâh sonrası hayatını birleştirdi.

Nikâha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Çiftin nikâh törenine basın mensupları alınmadı.

Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek, sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.