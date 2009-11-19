Nuri Alço gençlere nasihat verecek

Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan Nuri Alço, hayata geçireceği bir film projesiyle gençleri kötülüklerden uzak tutmayı hedefliyor.

Sinama sanatçısı Nuri Alço, yaptığı açıklamada bugüne kadar oynadığı rollerle aslında gençleri uyarmayı hedeflediğini söyledi.Sinemada her zaman kötü karakterleri canlandıran bir kişi olarak tanındığını anlatan Alço, gençleri çok sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Onlara örnek olmak gerekiyor. Bir sanatçı, aktör olarak gençleri çok seviyorum. Onlara her zaman destek olmuşumdur. Bir sanatçının en kötü adamı bile en iyi şekilde oynaması gerekir. Onlara nasihat verecek, örnek olacak kişi olarak kendimi onlara adadım ve böyle bir rolü seçtim. Çok da mutluyum.”

Özellikle üniversite öğrencilerine yönelik olarak bir proje hazırladığını, bu kapsamda halen senaryosu ve maddi boyutuyla ilgilendiği bir sinema filmi çekeceğini ifade eden Alço, yakın zamanda söz konusu filmin çekimlerine başlayacağını ümit ettiğini belirterek, şunları söyledi:



“Anadolu'daki kentlerden gelen gençlerin büyük şehirlerdeki üniversitelerde okumaları, ailelerden kopmaları, bir takım imkansızlıklar içinde imkanı olanlarla bir araya gelmeleri çok büyük uçurumlar yaratıyor. Bazı gençlerimiz kötü yollara yönelebiliyor, kötü alışkanlıklar edinebiliyor. Gençlerin sıkıntıları anlatacak, onlara nasihat vericek bir film projesi olacak. Örneklerle anlatacağız. Her konuyu içerecek çok güzel bir çalışma olacak.”

Filminde her şeyi dile getireceğini sözlerine ekleyen Alço, “Gençleri uyarıcı bir proje olacak. Çok kısa bir zamanda projeyi hayata geçirmeyi istiyorum. Ancak sponsorlara ihtiyaç duyuyorum” diye konuştu.