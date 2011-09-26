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Nuri Alço: Gazoz devri bitti, internet devri başladı

1980'li yıllardaki sinema filmlerinde gazozlarına ilaç atarak bayılttığı kadınlara tecavüz eden karakterleri canlandıran Nuri Alço, "Gazoz devri bitti, artık internet devri başla

26 Eylül 2011 03:00

T24 - 1980'li yıllardaki sinema filmlerinde gazozlarına ilaç atarak bayılttığı kadınlara tecavüz eden karakterleri canlandıran Nuri Alço, "Gazoz devri bitti, artık internet devri başladı" dedi.

Gazoz devri bitti, internet devri başladı

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre,  18’nci Uluslararası Altın Koza Film Festivali’ne konuk olan ünlü oyuncu Nuri Alço, katıldığı etkinliklerde Adana halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarının ’gazoz’ özneli esprilerini tebessümle karşılayan Nuri Alço tavsiyelerde de bulundu.

Alço, "Genç kızlar artık internetten tanışıp, huyunu suyunu bilmediği insanların evlerine gidiyor, ilişkiye giriyor, hatta evleniyor. Bu durumları çok tehlikeli buluyorum. Böyle beraberlikler ve ilişkiler tehlike getirir. Genç kızlarımız lütfen çok dikkatli olsunlar. İnternetten tanıştıkları kişiyle sakın birlikte olmasınlar, hatta bir araya dahi gelmesinler. Aksi takdirde bir anda nereye düştüklerinin, nerede olduklarının farkına varamazlar" diye konuştu.

Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle amacının gençleri bilgilendirmek olduğuna dikkati çeken Alço, şöyle devam etti:

"Benim zamanımda oynadığım karakterler gerçek hayatta hala var. Gençler, istemeden birçok çirkin olay yaşayabiliyor. Ben şimdiye kadar onları bilgilendirici ve uyarıcı roller üstlendim. Çağımızda gereklilik haline gelen internet ne yazıkki yanlış kullanıldığında çok büyük tehlike oluşturuyor. Haberlerde sıkça karşılaşıyoruz. Yazık o gençlerimize. Bu anlamda ailelere de büyük görevler düşüyor. Aileler çocuklarını internet kullanırken denetlemeli ve arkadaş gibi yaklaşmalıdır.


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