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Nurhayat'ın yeni aşkı

Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı Gupse Özay'ın, 1,5 aydır komedyen Ali Biçim'le birlikte olduğu öğrenildi

21 Nisan 2013 17:43

Yalan Dünya dizisindeki Nurhayat rolüyle son dönemin en popüler oyuncularından olan Gupse Özay da sonunda aradığı aşkı buldu. Özay'ın yaklaşık 1,5 aydır komedyen ve müzisyen Ali Biçim ile birlikte olduğu iddia edildi. Çiftin ortak arkadaşları Can Bonomo tarafından tanıştırıldıktan sonra yakınlaştığı ve sonrasında ilişkiye başladıkları konuşuluyor.

'Just pide' isimli videosuyla popüler olduktan sonra Okan Bayülgen'in ekibine katılan Biçim'in, geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. İlişkilerini şimdilik açıklamayan çift, daha çok ev partilerinde buluşuyor. Özay , twitter'da sevgilisine 'Zekası kıvraksın,biraz hard rocksın', 'Külahtan eline akmış dondurma gibisin, yapışık ve tatlı' gibi iltifatlarda bulunuyor.

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