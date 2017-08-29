Nurhak'ta çatışmada 2'si ölü 5 terörist etkisiz hale getirildi (3)

YARALI TERÖRİST, OVACIK BAŞSAVCISINI ŞEHİT ETMİŞ

Kahramanmaraş\'ın Nurhak İlçesi\'nde, 2 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralı olarak ele geçirilen \'Azad Cüngüş\' kod adlı Gürbüz Topçu\'nun, Tunceli\'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'u şehit eden PKK\'lı olduğu belirlendi. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede; 2\'si ölü, 1\'i yaralı ve 2\'si de sağ olarak ele geçirilen teröristlerden yaralı olarak yakalanan \'Azad Cüngüş\' kod adlı terörist Gürbüz Topçu\'nun, Tunceli\'nin Ovacık İlçesi’nde 19 Eylül 2012 tarihinde Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’a silahlı düzenleyip şehit ettiği saptandı. Hastanede tedavisi süren teröristin, taburcu olduktan sonra sorguya alınacağı belirtildi.



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