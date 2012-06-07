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Yaşam

Nurgül'ü öldüren ihmal savcılık soruşturmasında ortaya çıktı

Fethiye'de temizlik için gittiği villanın çelik kapısına yaslandığı sırada elektrik akımına kapılan Nurgül'ün ölümündeki ihmal, savcılık soruşturmasında ortaya çıktı.

07 Haziran 2012 09:02

Muğla’nın Fethiye ilçesinde temizlik için gittiği villanın çelik kapısına yaslandığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 21 yaşındaki Nurgül Büyükkınıklı’nın ölümündeki ihmal, savcılık soruşturmasında ortaya çıkarıldı.


Milliyet'in haberine göre, Villaya çelik kapı takılırken tutturulan vidanın zeminde yeterince derine gömülmeyen elektrik kablosunu deldiğini, akımın kapıya geçmesi sonucu da genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.


 Nurgül Büyükkınıklı, bir akrabasıyla birlikte M.D.’ye ait 2 katlı villaya geçen pazar günü temizlik yapmak için gitti. Binanın içindeki elektrik sigortalarını kapattıktan sonra temizliğe başlayan Büyükkınıklı, ıslanan zeminde ayakkabılarını çıkararak çalışmaya devam etti. Giriş kapısına yönelen genç kız, çelik kapıya ayağıyla temas ettiği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Genç kızın ölümünü araştıran Fethiye Cumhuriyet Savcısı Turhan Turgut, olayın meydana geldiği villada inceleme yaptı. Elektrik akımının kaynağı araştırılırken bina girişinde yapılan kazı, ihmali ortaya çıkardı.

 

Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve elektrik teknisyenlerinin birlikte yaptığı incelemede, yapımı geçen yıl tamamlanan villaya, direkten alınan elektrik hattının hiçbir sigortaya bağlanmadan giriş kapısının altından binaya bağlandığı; ayrıca giriş kapısının altından villa içerisine uzanan elektrik kablosunun, yeterince derine gömülmediği, sadece kamufle edildiği tespit edildi.

 

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