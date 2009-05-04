Nurgül Yeşilçay'ın talihsizliği

Ödüllerini aldılar



Yeşilçay gözyaşlarını tutamadı





Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nde sinema sanatçıları Nebahat Çehre ile Ekrem Bora'ya "Onur ödülü" verildi. Sinemaya emek ödülünü ise yönetmen Necip Sarıcı aldı.Anadolu Üniversitesi Sinema Kültürünü Geliştirme Birimi tarafından 1-11 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenen 11'inci Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin açılış töreni Yunus Emre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda yapıldı. Törene Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Fevzi Sürmeli, DSP'li Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İsveç Büyükelçisi Christer Asp, sinema sanatçıları Ekrem Bora, Nebahat Çehre, Nurgül Yeşilçay, Cem Özer, aralarında yabancıların da bulunduğu yönetmen ve sinema sanatçıları ile çok sayıda davetli katıldı.Törende Türk Sinemasına katkılarından dolayı Ekrem Bora ile Nebahat Çehre'ye onur üdüllü, yönetmen Necip Sarıcı'ya da emek ödülü verildi.verildi. Ekrem Bora ödülünü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Festival Komitesi Başkanı Prof.Dr.Gülseren Güçhan'dan, Nebahat Çehre, ödülünü Rektör Prof.Dr.Fevzi Sürmeli'den, yönetmen Necip Sarıcı'da ödülünü Nurgül Yeşilçay'dan aldı.Nebahat Çehre " Üniversiteniz hakkında duyumlarımız çok muhteşem güzel bir gençlik yetişiyor. Ülkemizin de buna çok ihtiyacı var. Böyle bir Üniversiteden bana verdiğiniz bu ödülü sinemaya emek vermiş yaşayan ve yaşamayanlar adına alıyorum" dedi. Ekrem Bora'da, festivali düzenleyenlere teşekkür etti. Necip Sarıcı'ya ödülünü veren Nurgül Yeşilçay kendisinin Anadolu Üniversitesi mezunu olduğunu söyledi ve duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.Sinema Kültürüne Katkı Ödülleri'nde ise 'En iyi sinema makalesi'nde Tunç Yıldırım'a, 'En iyi sinema kitabı'nda Nejat Ulusay'a ve 'En iyi sinema programı'nda da Ceylan Özçelik'e ödülleri verildi, Jüri özel ödülünü ise Leyla Özalp'e verildi.Sanatçı Nurgül Yeşilçay'ın törene gelmek üzere kaldığı otel merdivenlerinden düşüp sol dizinden hafif yaralandığı belirtildi. Tönenin yapıldığı salonda protokol sırasında eşi Cem Özer ile birlikte oturan Nurgül Yeşilçay sık sık yanında getirdiği buz torbasını dizindeki yaranın üzerine koydu. Yeşilçay, "Bu törene katıldığım için çok heyecanlıydım. Heyecandan merdivenlerden düşüp yaralandım" dedi.Protokolde oturan sanatçıları görüntülemek isteyen Anadolu Ajansı muhabiri Emrah Yaşar dengesini kaybedip, çömelerek çekim yapmakta olan bir grup gazetecinin üzerine düştü. Bunu gören Nurgül Yeşilçay gülerek "Bugün herkes düşüyor" dedi. Törenin ardından yönetmenliğini Tarsem Singh'in yaptığı "Düşüş" adlı film gösterime sunuldu. Filmin anonsunu duyan Nurgül Yeşilçay, gülerek, "Ben düştüm, töreni izleyen gazeteciler düştü, şimdi de bugüne uygun olarak Düşüş adlı film gösteriliyor. Şaka mı bu?" diye konuştu.Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nde 'Dünya Sinemasının Genç Yıldızları', 'Sinema Tarihinin Unutulmazları', 'Türk Sineması', 'Dünya Festivallerinden', 'Gece yarısı Sineması', 'Hayatımız Belgesel' 'Canlandırma Sineması' ile 'Kısa Filmler' başlıklarında toplam 102 kısa ve uzun metrajlı film sinemaseverlerle buluşacak.