Nurgül Yeşilçay'ın oynadığı 'Cinayet' dizisi beklenen ilgiyi görmedi

'Asmalı Konak' dizisindeki başarısının ardından bir türlü çıkış yakalayamayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'The Killing' dizisinden uyarlanan 'Cinayet'ten de umduğunu bulamadı. Dizi ilk bölümünde 11'inci olabildi...

AB grubunda 4'üncü oldu

Nurgül Yeşilçay ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolleri paylaştığı 'Cinayet' dizisi, önceki akşam ekrandaydı. Milliyet’te yer alan habere göre uyarlama dizi için beklenti yüksekti ancak dizinin ilk bölümü 'tüm kişilerde' 11'inci olurken; AB grubunda ise 4'üncü sırada yer aldı. 'Tüm kişiler'de yüzde 4.37 reyting alan dizi, her 100 kişiden 10'u tarafından izlendi. AB grubunda yüzde 5.53 reyting alan diziyi 100 kişiden 14'ü izledi. Twitter'da da ilgi görmeyen dizi için 8 bin tweet atıldı.

Reyting analizleri yapan 'reytingkurdu' isimli site ise; dizinin sonuçlarına bakarak, Nurgül Yeşilçay'ın ekran grafiğini masaya yatırdı. Başrol macerası Asmalı Konak'la başlayan Yeşilçay, reytinglerde zirveyi görmüş bir oyuncu. Ancak sonra rol aldığı dizilerin reyting ortalamalarında iniş söz konusu.