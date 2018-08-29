Nurgül Yeşilçay'ın İzmir'deki mağazasına haciz iddiası

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablaları ile birlikte İzmir’de açtığı gelinlik mağazasına haciz geldiği iddia edildi. Yeşilçay’ın motosikletine, banka hesaplarına ve tapularına haciz kararı çıktığı belirtildi.

Yeni Asır'da yer alan iddiaya göre gelinlik imalatı yapan bir firmaya bulunan 10 bin liralık borç nedeniyle haciz işlemleri başlatılan Nurgül Yeşilçay'ın sahibi olduğu 'Yeşilçay Moda' adlı gelinlik mağazasında önceki gün hareketli saatler yaşandı. Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay'ın, yaşananlar sonrasında şaşkınlık yaşadığı ifade edildi.

Vitrin toplandı

Haciz bildirimi yapılmadan mağazadaki çalışanların vitrindeki pahalı gelinlikleri topladığı, "Bizim değil, yan mağazanın" diyerek dükkândan çıkardığı aktarıldı. İcra memuru ve avukatlık bürosu yetkilisinin tek tek malları kayıt altına aldığı bilgisi paylaşıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Nurgül Yeşilçay'a ait olduğu tespit edilen 8 tapu, motosiklet ve banka hesabına haciz işlemi yapıldığı, ikamet adresindeki evine de fiili haciz kararı alındığı ileri sürüldü.

Zaman zaman mağazaya gelen ve kataloglarında yer alan Yeşilçay, resmi olarak üzerinde görünen şirket nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken, borcu bulunduğu gelinlik imalatçısına ödemeyi iki yıla yakın bir süredir yapmadığı belirtildi.