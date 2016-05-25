Nurgül Yeşilçay hakkında Erkan Petekkaya'ya hakaret iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemi

Nurgül Yeşilçay'ın, Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla "hakaret" ettiği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Paramparça dizisindeki eski rol arkadaşı Erkan Petekkaya'nın "Diziden ayrılış nedenini açıklarsam yer yerinden oynar" dediği oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Küçümsemeye, aşağılamaya çalışıyor. Ama yani sen, kendi erkekliğini benim kadınlığım üzerinden taçlandıramazsın! Ben buna izin vermem! Yapamazsın. Erkek ya, onun her şeye hakkı var. Rejide küçücük bir kız hata yapmış, nasıl küfürler sıralıyor. Sette ağza alınmayacak küfürler ediyor, bağırıyor çağırıyor, o yönetmen denilen kişi de bunlara gülüyor" diye konuşmuştu. Erkan Petekkaya ise Yeşilçay'ın iddialarını yalanlamıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından hazırlanan iddianamede, Erkan Petekkaya'nın, Nurgül Yeşilçay'ın bir gazeteye verdiği röportajda ve cep telefonuna attığı mesajlarda kendisine hakaret ettiğini iddiasıyla şikayetçi olduğu anlatıldı.

Soruşturma kapsamında alınan Yeşilçay'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Yeşilçay'ın "Dosyadaki telefon mesajlarını Petekkaya'nın sette yaptığı davranışları nedeniyle attım. 'Erkekliğini kadınlığım üzerinden taçlandırmazsın' sözünü bana söylediği beyanlar dolayısıyla söyledim. Yazdığım mesajlar bana yapılan davranışların karşılığıdır. Hadsiz birine ancak bu şekilde cevap verebilirim. Ben kendimi savunmak zorunda kaldım. Aslında hakarete uğrayan benim. Benim hakaret kastım yoktur.'' ifadelerine yer verildi.

Şüpheli Nurgül Yeşilçay'ın şikayetçi Petekkaya hakkında gazete röportajında sarf ettiği sözlerin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği kaydedilen iddianamede, Yeşilçay'ın attığı cep telefonu mesajlarında ise "hakaret" suçunu işlediğini aktarıldı.

İddianamede, Nurgül Yeşilçay'ın "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianame Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesinde değerlendirme aşamasında bulunuyor.