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Nurgül Yeşilçay'ı dolandıran kadına 2,5 yıl hapis cezası

Yeşilçay'ı dolandıran şirket, oyuncunun rızası dışında kredi kartından 2008 ve 2009 yılları arasında 10 kez, bin 236'şar lira para çekmişti

12 Ağustos 2015 12:38

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’a biyografisinin ansiklopedide yer alacağını söyleyerek, kredi kartından rızası dışında defalarca para çeken şirket çalışanı hakkında 2,5 yıl hapis cezası verildi. Şirket sahibi ise hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen henüz bulunamadı.

Sabah’ta yer alan habere göre; Nurgül Yeşilçay'ı 2008'de arayan Turgut İlter ve Hülya Baykara, kariyer sahibi kişilerin biyografilerini bir ansiklopedide ve internette yayımladıklarını belirterek, bir defaya mahsus bin 236 lira istedi. Öneriyi kabul eden Yeşilçay, iki şüpheliye kredi kartı bilgilerini verdi. Ancak İlter ve Baykara, sadece bir kez çekim yapmaları gerekirken Yeşilçay'ın rızası dışında Kasım 2008 ile Haziran 2009 arasında 10 kez bin 236'şar lira çekti.

Hesabından fazla para çekildiğini fark eden sanatçının itirazı üzerine iki şüpheli, ünlü oyuncuya 13 bin liralık çek verdi. Ancak çek karşılıksız çıktı. Yeşilçay'ın şikâyeti üzerine iki şüpheliye "Başkasına ait haksız olarak elde edilen banka kartı bilgilerini kullanarak menfaat temin etmek" suçundan dava açıldı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 yıldır süren davada söz konusu çekimi yapan şirketin sahibi Turgut İlker hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen bugüne kadar bulunamazken şirket çalışanı Hülya Baykara hakkında karar çıktı. Mahkeme Baykara hakkında "Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçu kapsamında 2.5 yıl hapis cezası verdi. Turgut İlter hakkındaki dosya ise ayrılarak yargılamanın devamına karar verildi.

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