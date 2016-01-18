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Nurgül Yeşilçay'dan 'sarı, kırmızı, yeşil' açıklaması: Arkadaşlar bu bir Osmanlı kilimidir...

"Oryantalist resim sevdiğimden ötürü hanım kızımız "nü"dür; öyle çok da kafa yormaya değmez"

18 Ocak 2016 15:22

Oyuncu Nurgül Yeşilçay’ ın çizdiği kilim resminde; kilimin sarı, kırmızı ve yeşil renklerde resmedilmesi, takipçilerin tepkisini topladı. Renkleri, PKK’ nın renkleri ile bağdaştıran bazı takipçiler, Nurgül Yeşilçay’ı neredeyse PKK sempatizanı ilan etti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Nurgül Yeşilçay, çizdiği bir resmi Instagram hesabından "kağıda çizmekten sıkıldım. Tuvallerim gelebilir mi pls" notuyla paylaştı. Paylaşım sonrası bazı takipçileri "çıplak kadın" çizmesini eleştirirken, bazı takipçiler ise resimde görülen kilimdeki "sarı, kırmızı, yeşil" renklere dikkat çekti. Bu renklerin PKK'yı temsil ettiğini öne süren takipçiler, kilimdeki renkleri "manidar" buldu.

Bunun üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Nurgül Yeşilçay, "Biraz önceki resim üzerine ivedi açıklama" notuyla "Arkadaşlar bu bir Osmanlı kilimidir. Renkler birebir kullanılmıştır. Ayrıca siyah renk de bulunmaktadır. Ayrıca kızımızın etrafı neon renklerle bezeli olup steetart'a göz kırparkene oryantalizmi barındıran bir şeydir işte. Oryantalist resim sevdiğimden ötürü hanım kızımız "nü"dür. Öyle çok da kafa yormaya değmez. Saygılar, seviyorum hepinizi" diye yazdı.

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