T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nurgül Yeşilçay'dan Nevin'e destek: N'apalım, yollu mu olalım!

'Erkek tecavüz edip iyi hâl indirimi alırken kadınlar tecavüzcüsünü öldürdüğünde ya hapishanede çürüyor...'

26 Mart 2015 15:48

Kendisine tecavüz ettiğini iddia eden akrabası Nurettin Gider’i öldürmekle suçlanan Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasına Nurgül Yeşilçay'dan sert tepki geldi. "Eğer pozitif ayrımcılık yapacaksanız pembe otobüsle değil kadına böyle bi durumda müebbet vermeyerek yapsanıza" diyen Yeşilçay, "N’apalım yollu mu olalım!" sözleri ile tepkisini dile getirdi

Nurgül Yeşilçay'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Erkek tecavüz edip iyi hâl indirimi alırken kadınlar tecavüzcüsünü öldürdüğünde ya hapishanede çürüyor ya da ölümü göze alıyor. Eğer pozitif ayrımcılık yapacaksanız pembe otobüsle değil kadına böyle bir durumda müebbet vermeyerek yapsanıza. N’apalım yollu mu olalım?"

Yeşilçay ayrıca, ‘Peki bu ve bunun gibi binlerce küçücük çocuğun sapıkça ölümünden bu zihniyet sorumlu değil mi?’ diyerek takipçileriyle bu fotoğrafı paylaştı:

ETİKETLER

nevin ynurettin gidercinayetyalvaçkesik başadliyepolisdarpmüebbettepkinurgül yeşilçay

İlgili Haberler

'Tecavüzcümü öldürdüm' diyen Nevin Yıldırım'a müebbet hapis cezası!

Kendisine tecavüz ettiğini iddia eden akrabasını öldürmekle suçlanan Nevin Yıldırım davasında polis, duruşmayı izlemek isteyen kadınları darp etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24