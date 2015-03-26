Nurgül Yeşilçay'dan Nevin'e destek: N'apalım, yollu mu olalım!

Kendisine tecavüz ettiğini iddia eden akrabası Nurettin Gider’i öldürmekle suçlanan Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasına Nurgül Yeşilçay'dan sert tepki geldi. "Eğer pozitif ayrımcılık yapacaksanız pembe otobüsle değil kadına böyle bi durumda müebbet vermeyerek yapsanıza" diyen Yeşilçay, "N’apalım yollu mu olalım!" sözleri ile tepkisini dile getirdi

Nurgül Yeşilçay'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Erkek tecavüz edip iyi hâl indirimi alırken kadınlar tecavüzcüsünü öldürdüğünde ya hapishanede çürüyor ya da ölümü göze alıyor. Eğer pozitif ayrımcılık yapacaksanız pembe otobüsle değil kadına böyle bir durumda müebbet vermeyerek yapsanıza. N’apalım yollu mu olalım?"

Yeşilçay ayrıca, ‘Peki bu ve bunun gibi binlerce küçücük çocuğun sapıkça ölümünden bu zihniyet sorumlu değil mi?’ diyerek takipçileriyle bu fotoğrafı paylaştı: