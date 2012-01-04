Çağnur Öztürk - T24





Peki TNS neden hazır değil?





2012 ile birlikte, kaldırılan dizilerin yerine hızla yenileri geliyor. Bu dizilerden biri de Kanal D’de yayınlanacak başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak'ın olduğu 'Ayrılık Olmasa' dizisi. Erol Gedik, Settar Tanrıöğen ve Nur Sürer de var castta.Son oynadığı Show TV’de yayınlanan Sensiz Olmaz dizisi tutmamıştı. Dizi için hikaye çok klasik, Aliye ve Binbir Gece dizilerinin kombinasyonu yapılmış diye yazmıştım.Boşanmış bir ailenin çocuğu, baba çocuğu almak ister, anne- baba sürekli çatışırlar, arada kalan çocuk ise hastalığa yakalanır… şeklinde giden.Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, reyting operasyonun konuşulduğu Teke Tek’te, ‘Nurgül Yeşilçay’ın kitlesi olduğuna inandım ama yanılmışım’ gibi açıklamalar yaptı. Bir yapımcının bir dizinin tutmama nedeni için tek başına başrolü suçlaması yanlış. Her zaman en önemlisi senaryodur ve bu senaryo da yeniden sürüm kötü bir kombinasyondu. Hiçbir zaman sadece doğru seçim bir başrol tek başına bir dizinin başarısı için asla yeterli olmaz.Peki, Nurgül Yeşilçay’dan köylü kadını olur mu? Bence artık olmalı, son zamanlarda hep benzer rollerde yer aldı. Benzer roller de oyuncuya hep benzer rol teklifleri getirir.O nedenle Nurgül Yeşilçay’ın artık köylü kadını oynaması gerektiğini düşünüyorum. Doğru bir karar.Dizinin yapımcıları Sevilay DemirciSevilay Demirci, sinemamızın son dönemdeki en iyi örneklerinden Çoğunluk’un yapımcısı. 4. Yeşilçam Ödülleri'nde en iyi ilk film ödülünü almak için sahneye çıktığında ‘Yayınlanmamış kitapların yasaklandığı zor günler yaşıyoruz’…ile başlayan konuşması salonda ayakta alkışlanmıştı.Özetle; İyi bir dizi geliyorum diyor bence…Bu soruyu tekrar sormakta fayda var çünkü hiçbir yerde açıklama görmedim; TNS Mayıs ayından itibaren 5 ilde, 1045 hanede ölçümlere başlayacak. TNS’nin TİAK ile yaptığı anlaşma gereğince denek sayısını 3500’e çıkaracağı belirtiliyordu.TNS’nin kazandığı ihale metnini googlelayıp buldum epeydir okuyorum, sorulması gereken 2009’da açıklanan kararın üstünden tam 2 yıl geçmiş ama TNS neden hazır değil. Yazıda 2011’de hizmetimiz hayata geçecek deniyor.15 Ekim, 2009 – Televizyon İzleme Araştırma Komitesi, TIAK, bugün, TNS’in yeni dönem Televizyon İzleyici Ölçümü Hizmetleri’ni yürütmeye hak kazandığını ilan etti. 2011 yılında hayata geçecek ve geçerliliği dört yıl olan bu prestijli kontrat için dört farklı şirketin rekabet ettiği bir ihale süreci yaşandı. Türkiye’de Televizyon İzleyici Ölçümü hizmetleri, hali hazırda, AGB Nielsen Media Research tarafından verilmektedir.’