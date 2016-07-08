Nurgül Yeşilçay'dan Kösem Sultan açıklaması: Şimdilik sözleşme imzalamadık

'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde rol alacağı konuşulan Nurgül Yeşilçay, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Beren Saat'in yerine oynaması beklenen Yeşilçay, "Şimdilik sözleşme imzalamadık” diye konuştu.

Yeşilçay’ın ise yeni dönemde bizzat Beren Saat’in oynayacağı Kösem Sultan karakteri ile ekranlara döneceği hatta dizi için bölüm başına 60 bin lira alacağı konuşulmuştu. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Nurgül Yeşilçay, geride bıraktığımız gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Yeşilçay, önümüzdeki sezon Muhteşem Yüzyıl Kösem'de yer alacağı iddialarıyla ilgili “Durun bakalım daha net değil. Şimdilik sözleşme imzalamadık” açıklamasını yaptı.