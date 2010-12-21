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Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer boşanıyor

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ve eşi Cem Özer bugün boşanıyor.

21 Aralık 2010 02:00

T24 - Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ve eşi Cem Özer bugün boşanıyor.

ayakligazete.com'un haberine göre, bir süredir bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerine nokta koymaya karar veren ikili sessiz sedasız boşanmak için bugünü seçti. İddialara göre ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer'in davaları bugün bir aile mahkemesinde görülecek ve anlaşmalı boşanan ikilinin tek celsede boşanacağı konuşuluyor.


Çok gizli duruşma!

Herkesten gizli saklı boşanmak isteyen çiftin yakın çevresi dışında kimseye boşanma davasından söz etmediği ve sır gibi sakladıkları ortaya çıktı. Nurgül Yeşilçay'ın açtığı boşanma davası bugün aile mahkemesinde görülecek.

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