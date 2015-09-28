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Nurgül Yeşilçay uçakta yaşadığı fındık krizine Twitter'dan tepki gösterdi

Nurgül Yeşilçay, Bodrum tatili dönüşünde uçak yolculuğunda tartışma yaşadı

28 Eylül 2015 15:54

Paramparça dizisi ile yıldızı bir kez daha parlayan Nurgül Yeşilçay'ın Bodrum tatili dönüşünde uçaktaki hostesin Yeşilçay'a fındık ikram etmesinin diğer yolcular arasında krize neden olduğu öne sürüldü.

Sabah'ın haberinde yer alan iddiaya göre hostesi yanına çağıran bir kadın yolcu "Ünlü olduğu için mi ona fındık verdiniz?" sözleriyle Yeşilçay'ı kızdırdı. Yeşilçay yaşanan olaya Twitter'den şu sözlerle tepki gösterdi:

- "Ünlü olduğu için mi ona fındık verdiniz?"

- Hayır sincap olduğum için. Allah Allah istedim verdiler. Bu ne eziklik teyze, kimse mi sevmedi seni?

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