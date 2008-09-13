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Nurgül Yeşilçay, tesettüre girdi

Yeni filmi ‘Vicdan’da kılıktan kılığa giren oyuncu Nurgül Yeşilçay, türbanlı görüntüleriyle izleyenlerinin karşısına çıkacak.

13 Eylül 2008 03:00

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay yeni filmi 'Vicdan'da kılıktan kılığa girecek! Pavyona düşen bir kasiyeri canlandıran Yeşilçay'ın türbanlı görüntüleri hayranlarını şaşırtacak..

Pavyona düşen kasiyer

'Yaşamın Kıyısında' filminde bir teröristi, 'Adem'in Trenleri'nde ise imamın karısını oynayan Nurgül Yeşilçay, yeni filmi 'Vicdan'da bambaşka biri olarak hayranlarının karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Erden Kıral'ın yaptığı ve sarsıcı bir aşkı anlatan filmde 'Aydanur' adında, pavyona düşen bir kasiyeri canlandıran Yeşilçay'ın tesettürlü görüntüleri herkesi şaşırtacak!

Altın Portakal'da iddialı

10 Ekim'de başlayacak Antalya Film Festivali'nde yarışması beklenen 'Vicdan'ın ve birkaç yıldır ödülü kıl payı kaçıran Yeşilçay'ın bu yıl 'Altın Portakal'ın en güçlü adayı olacağı şimdiden kulaktan kulağa dolaşıyor.


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