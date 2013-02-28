Nurgül Yeşilçay: Oturur evde ağlarım, yine de evli bir erkekle olmam

Son filmi “Aşk Kırmızı”da evli bir adama aşık olan kadını canlandıran oyuncu Nurgül Yeşilçay, filmdeki rolünü ve aşk hayatını Tempo dergisine anlattı. Bunu gerçek hayatta asla yaşamayacağını belirten Yeşilçay, “Oturur evde ağlarım, yine de evli bir erkekle olmam” dedi.

Sevgilisi Tolga Karaçelik ile aynı apartmanda oturduğunu söyleyen ünlü oyuncu evlilikle ilgili ise "Bu sistem olmasa evliliği düşünebilirdim ama bu süper bir yöntem. Hepinize tavsiye ediyorum. Ev almayın, komşu alın!" ifadelerini kullandı.

Yeşilçay'ın Tempo dergisinde yer alan ropörtajı şöyle:

Filmdeki gibi sevdiğiniz adam evli olsa, ne yaparsınız?

Öyle bir şeyin içine asla girmem!

Ama bu aşk. Nereden geleceği belli olmaz.

Benim hayatımda o tarz bir şey gerçekten olmaz. Oturur evde tek başıma ağlarım. Arkadaşlarımla dertleşirim. Ama öyle bir ilişkiye girmem. Öteki kadını düşünürüm. Onun üzülecek olmasına üzülürüm. Beni de böyle kimsenin üzmesini istemem.



Aldatıyorsa çekip giderim

Siz bu kadar hassasken, bir adamın size bunu yaşattığı oldu mu?

Hatırlamıyorum. Yalnız, başıma gelmiş olsa da anlamam.

Nasıl yani?

Vallahi hiç kurcalamam. Erkeğin cep telefonunu incelemem. Facebook’unu araştırmam. Umurumda olmaz. Bu konuda bencilim sanırım. Ben seviyorsam, mutluysam, karşımdaki sevsin ya da sevmesin...

Sevdiğinizi kıskanmaz mısınız?

Çok kıskanırım. Ancak yanımda bir şeyler yapacak ki, ben de göreceğim. Hislerimle yakalarım. Yakaladıktan sonra da “Sana hayatta başarılar” der, çekip giderim.



Biz Akdenizliyiz, yoluveririz



Peki filmdeki gibi kocanızın sizi aldattığı kadınla dost olabilir misiniz?

Arada erkek olmazsa, iki kadının dostluğu şahane olur. Ama arada erkek varsa, olmaz. “Aşk Kırmızı 2” çekilse o kadınlar birbirlerine girer, saçlarını başlarını yolarlardı. Bir de biz Finlandiya’da yaşamıyoruz.

Orada nasılmış?

Birbirine güven olayı, yüzde 90 falanmış. Öyle bir yerde yaşayıp büyüsen “Olabilir, kocamı paylaşayım” diyebilirsin. Ama biz Akdenizliyiz. Yoluveririz.

Sevgiliniz Tolga Karaçelik yönetmen. Sanatla uğraşan iki insanın aşkı, ne kadar eğlencelidir?

Çok sıkıcıyız. Sinemaya gidiyoruz. O senaryo yazıyor. Onu okuyorum. O benim yazdıklarımı okuyor. Sinema konuşuyoruz.

Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Sanmıyorum. Bu yöntem çok iyi.

Hangi yöntem?

Tolga, apartmanda alt çaprazımda oturuyor.

Komşunuz yani...

Evet. İstediğin zaman yalnızsın. Çoğunlukla berabersin. Herkesin kendi hayatı var. Bu sistem olmasa evliliği düşünebilirdim ama bu süper bir yöntem. Hepinize tavsiye ediyorum. Ev almayın, komşu alın!



Güzellik iyi bir şey



Tempo dergisine iddialı pozlar veren Nurgül Yeşilçay, güzel olmanın kolaylığını yaşadığını da söyledi. Yeşilçay, “Güzel olmak iyi bir şey. Büyük kolaylık. Daha çabuk iletişim kuruyor, daha kolay algılanıyorsun. Lafın daha çok dinleniyor.” şeklinde konuştu.