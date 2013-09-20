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Kültür-Sanat

Nurgül Yeşilçay: Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar'ını film yapacağım

Nurgül Yeşilçay: Oğuz Atay. Çok iyi bir yazar. Her okuduğumda aynı tadı veriyor. Tehlikeli Oyunlar’ı sıkılmadan defalarca okudum

20 Eylül 2013 13:42

Sinema ve tiyatro sanatçısı Nurgül Yeşilçay, yazar Oğuz Atay’ın “Tehlikeli Oyunlar” adlı kitabını sinema filmi için uyarladığını söyledi.

Nurgül Yeşilçay, Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyunlar kitabını sinemaya uyarlayacağını açıkladı.

Radikal gazetesinden Sibel Oral’a konuşan Yeşilçay şunları söyledi:

 

Kimdir sizin yazarınız?

Oğuz Atay. Çok iyi bir yazar. Her okuduğumda aynı tadı veriyor. Tehlikeli Oyunlar’ı sıkılmadan defalarca okudum.

 

Oğuz Atay’ı sizde “iyi yazar” yapan ne?

Çok güzel ifade ediyor kendisini. Onu çok iyi anlıyorum. Hem çok güncelleştirebiliyorum, hem okurken hayal edebiliyorum. Mesela “Bu kadın kesin Ortaköy’de oturuyordur, on tane de kedisi vardır” diyebiliyorum.

 

Uyarlamalara nasıl bakıyorsunuz?

Ben bir ara kafaya takmıştım ne uyarlayabiliriz diye. Hatta Pakize Barışta’ya gitmiştim. Çok kötü eserler var, onları çok kolay sinemaya televizyona uyarlayabilirsin. Ama iyi eserleri uyarlamak çok zor, çok çalışmak gerekiyor. Benim denemelerim var ama.

 

Ne mesela?

Ben Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyunlar’ını yapacağım.

 

Yapmayı düşünmüyorsunuz yani, kesin yapacaksınız?

Tabii tabii… Yapıyorum hatta arada senaryosunu yazıyorum. Biraz uzun sürecek ama yapacağım. Çünkü ben Oğuz Atay’ı çok iyi anladığımı düşünüyorum.

 

Röportajın tamamını okumak için tıklayınız.

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