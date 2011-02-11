Nurgül Yeşilçay, Mithatcan Özer ile birlikte!

T24 - Cem Özer’den boşanan Nurgül Yeşilçay’la (34) Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan Özer’in (29) yakınlaşması “Aşk başlamış” diye yorumlandı. Yeşilçay’ın sorulara “Bakıyoruz, neden olmasın?” karşılığını vermesi yakınlığı doğruluyor



Cem Özer ile altı yıllık evliliğini yaklaşık bir ay önce noktalayan Nurgül Yeşilçay, önceki gece Mithatcan Özer ile Bebek Lucca Bistro’daydı. İki saat boyunca samimi bir şekilde sohbet ederken görüntülenen ikili, gazetecileri görünce de neşelerinden bir şey kaybetmedi. Milliyet gazetesin de yer alan haber şöyle:



Yeşilçay, ilişki hakkındaki sorulara gülerek, “Şimdilik bakıyoruz, neden olmasın?” dedikten sonra bir gazetecinin, “Elektrik var mı?” sorusuna uzun süre güldü. Mithatcan Özer ise, “Siz oldukça şekerleşmişsiniz. Önceden böyle değildiniz” diyerek gazetecilere takıldı. İkili daha sonra sarmaş dolaş Yeşilçay’ın eski eşi Özer’le oturduğu Bebek’teki evine girdi.