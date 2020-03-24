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Nurgül Yeşilçay, Koronavirüs günlerinde sosyal medyada yaşlı insanlara yönelik tavrı eleştirdi

"Bu kolektif panik hali asıl korkunç olan!"

24 Mart 2020 14:59

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yapılan bazı haberlere ve sosyal medya yorumlarına tepki gösterdi.

Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı:

“Panikten,ölüm korkusundan etrafındaki her şeye saldıran, ahlaki değerlerini bir çırpıda yok eden toplumların, etik sonuçlarına hazırlıklı olmalıyız demek ki! Hayatta kalalım da nasıl olursa olsun! Bu kolektif panik hali asıl korkunç olan! Büyüklerimin ellerinden öperim!”

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