Nurgül Yeşilçay'ın yönetmenliğini yaptığı "Poz" dizisi, NFT olarak satışa sunulacak

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı mini dizi "Poz", NFT olarak satışa sunulacak.

Kamera yerine fotoğraf makinesinin kullanıldığı, fotoroman mantığıyla hazırlanan ‘Poz’ dizisi, kasım ayında NFT olarak dijital ortamda satışa sunulacak.

Yeşilçay’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, sevgilisi Necati Kocabay’ın da yapımcılığını üstlendiği ‘Poz’, 3-4 dakikalık yedi ayrı bölümden oluşuyor.

İkili, fotoromanlardan yola çıkarak hazırladıkları projeyi bir dijiroman olarak tanımlıyor.

Dizinin konusu

Çocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan Suzan ve Harun, sıradan bir şekilde hayatlarına devam etmektedir.

Harun ressam bir kıza aşık olur, bu durumu eşine hiç belli etmediğini zanneder. Ancak Suzan’ın bu durumdan haberdar olmasıyla olaylar bir felakete dönüşür.