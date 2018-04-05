Nurgül Yeşilçay, IMDB'de birinci oldu

Nurgül Yeşilçay, dünyanın en büyük film veri tabanı IMDB’nin starmetre verilerinde Türk oyuncular arasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Haluk Bilginer’i geride bırakarak birinci oldu.

Global sıralamada 12 bin 771 sıra yükselerek Türkiyeli oyuncular arasında birinci olan Nurgül Yeşilçay’ı, Kıvanç Tatlıtuğ ve Haluk Bilginer takip etti.

Sıralamaya ait tabloyu takipçileriyle paylaşan Yeşilçay önce, “Bana dünyadan bahset kardeşim” şeklinde esprili bir paylaşım yaptı.

Habertürk’ün haberine göre Yeşilçay, “Gönlüme göre bir oyun bulur bulmaz özlediğim tiyatro sahnelerine döneceğim” dedi.