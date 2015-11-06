Nurgül Yeşilçay: Evlenme programları insanda dert tasa bırakmıyor

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Originel dergisinin kasım sayısı için objektif karşısına geçti. Stres ve sıkıntının ilacını evlenme programı izlemekte bulduğunu söyleyen Yeşilçay, “İnsanda dert tasa bırakmıyor” dedi.

Originel dergisine verdiği röportajda “ünlü yaşam” tarzının kendisine göre olmadığının altını çizen Yeşilçay: “Deli dolu biriyim, içimdeki büyümeyen çocuk etrafıma ve bana iyi geliyor. Ünlü biri gibi değil de hayatın içinde yaşamayı seviyorum, aslında küçücük şeyler yeterli geliyor bana. Çocuğumla beraber attığım kahkaha, manava gidip alışveriş yapmak, misafirlerime kendi ellerimle bir şeyler hazırlamak mesela...” Stres ve sıkıntının ilacını televizyonda bulduğunu söyleyen Yeşilçay: "Televizyonda evlilik programı izlemek. En büyük eğlencem bu. İnsanda dert tasa bırakmıyor" diyor.

Originel dergisinin kasım sayısının kapağında yer alan Yeşilçay, dergi için objektif karşına geçti.