Nurgül Yeşilçay dolandırıldı

Nurgül Yeşilçay, "Who is Who" (Kim Kimdir) adlı ansiklopedide 1.236 TL karşılığında biyografisini yayınlayacaklarını söyleyen Who is Who Tanıtım Hizmetleri Şirketi'nin Türkiye'deki yetkili müdürü T.İ. ile H.B'nin, kendisini yaklaşık 12 bin 500 TL dolandırdığını ileri sürdü.



Savcılığa başvuran ünlü oyuncu, "Kendilerine kredi kartımın numarasını ve arka kısmında bulunan onay numarasını verdim. Mail order yöntemiyle 1 yerine aynı parayı 10 kez çekmişler" dedi.



Önceki gün avukatı Okan Fenercioğlu aracılığıyla Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Nurgül Yeşilçay'ın iddiasına göre olay şöyle gerçekleşti: Şirketin Türkiye'deki yöneticileri olduklarını iddia eden T.İ. ile H.B. yerli ve yabancı kişilerin biyografilerini bir ansiklopedide yayınladıklarını Nurgül Yeşilçay'a iletti. Bu teklife sıcak bakan Yeşilçay, bir defaya mahsus ödemesi gereken 1.236 TL için T.İ. ve H.B'ye kredi kartı bilgilerini vererek, mail order yöntemiyle paranın çekilmesine izin verdi. Ancak şüpheliler 2 Kasım 2008 ile 15 Haziran 2009 arasında belli aralıklar ile tam 10 kez 1.236'şar TL çekti. Dolandırıldığını anlayan Nurgül Yeşilçay, şüphelilerden parayı iade etmelerini istedi. Şüpheliler de fazla para çektiklerini kabul ederek, geri ödeme yapacaklarını söyledi. Ancak iki şüpheli, önce şirket merkezinin İsviçre'de olması nedeniyle paranın oradan geleceğini, ardından da Almanya'dan para beklediklerini ileri sürerek ödemeyi sürekli erteledi.



Verdikleri çek bankadan döndü



Yeşilçay, kendisini bu şekilde iki ay oyalayan şüphelilerin Şişli'deki dükkanlarını da kapatarak Sarıyer'e kaçtıkları iddia etti ve şüpheliler hakkında icra takibi başlattı. Ayrıca nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla haklarında ceza davası açılmasını talep eden oyuncu, savcılık ifadesinde şunları söyledi: "Banka, yaptığım bütün işlemleri cep telefonuma mesaj olarak iletmekteydi. Mesajları ayrıntılı olarak okumayıp siliyordum. Sonradan 1.236 TL'lik çekimler üst üste gelmeye başlayınca dikkatimi çekti. Araştırdığımda paranın bir defa çekilmesine onay vermeme rağmen 10 kez çekildiğini tespit ettim. Gerek ben gerekse eşim Cem Özer şüpheliler T.İ. ve H.B. ile görüştük.



Paranın çekildiğini kabul ettiler. Ancak şirketin merkezinin yurtdışında bulunması nedeniyle paranın gelmesinin zaman

alacağını söylediler. Daha sonra benden tahsil edilen para karşılığı 13 bin TL'lik çek verdiler.



Ancak çek, imzanın şirket yetkililerine ait olmadığı ve

hesapta para bulunmadığı gerekçesiyle banka tarafından tarafımıza iade edildi. Şu an da ansiklopedide biyografiminin yayınlanıp yayınlanmadığından

da emin değilim."