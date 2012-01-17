Nurgül Yeşilçay: Diyarbakır'da çalışmaktan mutluyum



T24 - Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yönetmen sevgilisi Tolga Karaçelik'le ayrıldığı iddialarını yalanladı ve "Asla öyle birşey yok. Her şey yolunda, ayrılık yok. Nereden uyduruyorlar bunları" dedi.

Yeşilçay'ın sevgilisinden ayrıldığı ve komşuluklarının devam edeceği, dost kalacakları söylenmişti.



HaberTürk muhabiri Begüm Çelikkol'un haberine göre; Yeşilçay, oğlu Osman Nejat'ın velayetini eski eşi Cem Özer'e verdiği iddiaları için de, "Öyle birşey yok. Ben Diyarbakır'a yerleşmiyorum. Uçak denen birşey var, binip geliyorsunuz. Orada ev tutmadım, sete gidip geleceğim. Osman Nejat da İstanbul'da olacak. Burada babası var, bakıcısı var" diye konuştu.



Cem Özer de geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili olarak, "Nurgül neden bana velayet versin ki? O masada başka kağıtları imzalıyordu" açıklamasını yapmıştı.



Diyarbakır'da Diyarbakır'daki setinin "Apocu Gençlik İnisiyatifi" adlı bir grup tarafından basıldığı haberleri de güzel oyuncuya soruldu. Yeşilçay, "Nedense olaylar abartılıyor, oradaki ortam çok farklı yansıtılıyor. Ben Diyarbakır'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.









