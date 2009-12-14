Nurgül Yeşilçay boşanıyor mu?

Nurgül Yeşilçay-Cem Özer çiftinin boşanma kararı aldığı iddia edildi.

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Nurgül Yeşilçay-Cem Özer çiftinin boşanma kararı aldığı iddiası, magazin basınına bomba gibi düştü. Bugün yayınlanan haberde şu ifadeler yer aldı: İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizileriyle büyük bir hayran kitlesi edinen Nurgül Yeşilçay’ın başarı rüzgârı, 2004’te Cem Özer’le evlendikten sonra tersine döndü. Güzel oyuncu son yıllardaki filmlerinin ve dizilerinin başarısızlığından dolayı kendisine yol gösteren eşini suçluyor. Son filmi ‘7 Kocalı Hürmüz’ün de beklenen seyirci sayısına ulaşmaması üzerine iyice morali bozulan Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde eşi Cem Özer’le şiddetli bir kavgaya tutuştu. Birbirlerine hakaretler edip bağırıp çağıran ikili, boşanma kararı aldı. Yakın dostları, 4 yaşında Osman Nejat adlı bir oğulları olan Yeşilçay’la Özer’in bir kızgınlık anında aldıkları boşanma kararının önüne geçebilmek için bu günlerde ikiliye dil döküyor.

İddialara cevap gecikmedi

Bu boşanma haberinin ardından çiftin cephesinden yalanlama geldi. Çift basın danışmanları aracılığıyla yaptıkları açıklamada evliliklerinde bir sorun olmadığı söylediler.