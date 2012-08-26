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Nurgül Yeşilçay aldatıldı

Dizi çekimleri nedeniyle şehir dışında bulunan Nurgül Yeşilçay erken dönünce ikili arasında kavga çıktı

26 Ağustos 2012 19:07

Önceki gün iki kadın, bir de erkek arkadaşıyla Cihangir’e giden Tolga Karaçelik’in eğlence turu tatsız bitti. İddiaya göre Nurgül Yeşilçay, sevgilisinin bulunduğu mekanı bastı, ikili arasında kavga çıktı.

 

Tolga Karaçelik'in panik anları

 

Behlül Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, “Sultan” dizisinin çekimleri nedeniyle bulunduğu Diyarbakır’dan planlanandan önce dönen ve sevgilisinin Cihangir’de olduğunu öğrenen ünlü oyuncu, mekanı bastı. Genç yönetmen, şehir dışında olduğunu sandığı Yeşilçay’ı bir anda karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

Konuşmak için dışarı çıkan ikili, çok geçmeden tartışmaya başladı. Görgü tanıklarının karşılıklı darpa kadar vardığını ileri sürdüğü kavga, ünlü oyuncunun bir taksiye binerek oradan ayrılmasıyla son buldu.

Olaydan yaklaşık bir saat sonra, içeride birlikte oturduğu kadın arkadaşıyla kafeden ayrılan Karaçelik, yanındakinin sadece arkadaşı olduğunu söylemekle yetindi, kavga iddialarıyla ilgili sorular yanıtsız kaldı.

Bu arada Tolga Karaçelik, otoparkta camları yarıya kadar açık halde bıraktığı Yeşilçay’a ait cipi de almayarak, başka bir araçla oradan uzaklaştı.

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