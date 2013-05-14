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Nurgül Yeşilçay 55 bin TL olan ücretini 6 bin TL'ye çekti

Nurgül Yeşilçay, çekimlerine başlanan yeni dizisinden bölü başı 6 bin TL alacak

14 Mayıs 2013 12:23

Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği dizinin çekimleri başladı. Yeşilçay dizide psikolog Candan karakterini canlandıracak. Önceki yıl "Sensiz Olmaz" dizisinden bölüm başı 70 bin TL alan, son dizisi "Sultan"da ise ücretini 55 bin TL'ye düşüren Yeşilçay, bu kez farklı bir anlaşma yaptı.

 

6 bin TL'ye 'tamam' dedi

 

Yeşilçay, 25'er dakikadan oluşan dizinin bir bölümü için 6 bin TL'ye el sıkıştı. Parasının bir kısmını peşin alan Yeşilçay'ın dizi çekimlerinin 2 ayda tamamlanması planlanıyor.


Toplam 240 bin lira alacak


Toplam 40 bölüm çekilecek olan diziden Yeşilçay, böylece 240 bin TL kazanmış olacak. Dizinin yönetmenliğini ise Yeşilçay'ın sevgilisi Tolga Karaçelik yapıyor.

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