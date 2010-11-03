-NURETTİN DEMİRTAŞ ERBİL'E GİTTİ SİLOPİ (A.A) - 03.11.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir grup partiliyle Irak'ın Erbil kentine gitti. Irak'a gitmek üzere, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ve Grup Başkanvekili Bengi Yıldız ile Şırnak'ın Silopi ilçesine gelen Demirtaş, partisinin Silopi ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Kışanak, BDP'nin uzun süre önce Erbil'de temsilcilik açmayı kararlaştırdığını belirterek, ''Bir arkadaşımız birkaç aydır Erbil'de bununla ilgili çalışmalar yürütüyor. Bu konuda hazırlıkları yerinde görmek için Erbil'e gidiyoruz. En kısa zamanda oradaki temsilciliğimizi resmi olarak açacağız'' dedi. Kışanak, gazetecilerin, terör örgütü PKK'nın eylemsizlik kararına ilişkin sorularını, ''Onunla ilgili değil, tamamen büromuzun açılışı için gidiyoruz'' diye yanıtladı. Demirtaş, Kışanak ve Bengi ile bazı partililer daha sonra, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçti.