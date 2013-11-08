AKP'li vekil: Karma evleri komşu polise, polis aileye ihbar edecek!..

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kızılcahamam’daki parti içi toplantısının pazar günkü basına kapalı oturumunda sarf ettiği ve ertesi gün basına yansıyarak Türkiye’nin gündemine oturan, “kız ve erkek öğrencilerin birlikte oturmasına müsaade etmeyiz” sözleriyle ilgili, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, "aynı evde yaşayan karşı cinsler komşuların da uyarısıyla tespit edilirse polis bu gençlerin ailelerine telefon açacak" dedi. Ancak Canikli sonradan yaptığı açıklamada o sözleri yalanladı. Canikli "Konuyla ilgili tarafımdan böyle bir açıklama yapılmamıştır" dedi.

Meclis kulisinde konuşan Canikli’nin konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Üzerinde epey konuştuk. Polis bir yaptırımda bulunmayacak. Aynı evde yaşayan karşı cinsler komşuların da uyarısı sonucu tespit edilirse polis bu gençlerin ailelerine telefon açıp ‘İşte oğlunuz veya kızınız şu evde şu kişilerle birlikte yaşıyor’ diye bildirimde bulunacak. Başka bir uygulama kesinlikle söz konusu olmayacak.”

Canikli yalanladı

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, "kız ve erkek öğrencilerin aynı evde olması üzerine, şikayet olursa devletin öğrencileri ailelerine ihbar edeceği şeklinde" açıklama yapmadığını bildirdi.

Canikli, bugün bazı basın yayın organlarında, kendisine atfen, "kız ve erkek öğrencilerin aynı evde olması üzerine, şikayet olursa devletin öğrencileri ailelerine ihbar edeceği şeklinde" haberler yer aldığını anımsattı.

Bu konuda alınmış bir karar olmadığını belirten Canikli, "Konuyla ilgili tarafımdan böyle bir açıklama yapılmamıştır" ifadesini kullandı.