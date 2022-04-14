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Ekonomi

Nureddin Nebati’nin kardeşi, şirketini büyüttü: Bakanlık döneminde 11 yeni şube açtı

Mart ayında İstanbul’daki bir AVM’de mağaza açan şirketin 7 Nisan’da da İstanbul Havalimanı’nda mağaza açtığı öğrenildi

14 Nisan 2022 09:42

2006'da verdiği demeçte "Belki de kriz olmasaydı, bizim mağazacılığa girme şansımız olmayacaktı" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşine ait giyim şirketi, İstanbul Havalimanı’nda şube açtı. Şirketin Nebati’nin bakanlığı döneminde açtığı şube sayısı 11’e ulaştı. 

Türk Lirası değer kaybetmeye, enflasyon ve hayat pahalılığı artmaya devam ederken; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi Seyidullah Nebati’ye ait şirket, mağaza sayılarına yenilerini ekledi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ticari Sicil kayıtlarına göre, Seyidullah Nebati’ye ait BG Store Mağazacılık isimli şirket, 29 Mart’ta İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan AVM’de açtığı şube ile mağaza sayılarına yenilerini ekledi. Şirket, AVM’deki şubenin açılışından dokuz gün sonra İstanbul Havalimanı'na da girdi.

Resmi kayıtlara göre, havalimanında şube açılmasına yönelik 6 Nisan’da Yönetim Kurulu kararı alan şirket, havalimanındaki mağazasını resmi olarak 7 Nisan’da açtı. 

Nebati’nin aile şirketine bağlı BG Store Mağazacılık’ın, Nureddin Nebati'nin bakanlık görevine getirildiği 29 Aralık 2021 ile 13 Nisan 2022 tarihleri arasında açtığı şube sayısı 11’e ulaştı. Şirket bu dönemde, İstanbul Başakşehir’de yer alan bir şubesini ise kapattı.

 

 

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