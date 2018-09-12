T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nurdağı'nda PKK/PYD operasyonunda tutuklama

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Nuh Muhammed (30) tutuklandı

12 Eylül 2018 16:16

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütü PKK/PYD\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Nuh Muhammed (30) tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi PKK/PYD üyesi bir kişinin Nurdağı ilçesine bağlı Sakcagözü Mahallesi\'nde bir evde saklandığını tespit etti. Jandarma Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekipleri söz konusu adrese ortak operasyon düzenledi. Operasyonla gözaltına alınan Suriye uyruklu Nuh Muhammed, sağlık kontrolünün ardından İl jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Suriyeli Muhammed, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGaziantep DHA GAZİANTEP NurdağıPKKPYDSuriyeNuh MuhammedJandarma KomutanlığıMüdürlüğüNurdağıSakcagözü MahallesiJandarma Terörle MücadeleHarekatOperasyonlaKomutanlığıSuriyeli Muhammed
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24