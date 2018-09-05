Nurdağı'nda füze başlığı olduğu öne sürülen parça bulundu

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, dün akşam çobanlar tarafından ormanlıkta, füze başlığı olduğu ileri sürülen parça bulundu.

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzuoluk Mahallesi kırsalındaki ormanlıkta, dün akşam saatlerinde, çobanlar tarafından füze başlığı olduğu iddia edilen parça fark edildi. İhbarla gelen güvenlik güçleri, Rus S-200 D balistik füze başlığı olduğu ileri sürülen parçayı incelemek üzere Sakcagözü Jandarma Karakolu\'na götürdü. Parçanın menşei, nereden, ne zaman ve nasıl düştüğü oluşturulacak özel ekip tarafından yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.



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