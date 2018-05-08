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Nurdağı'nda boş araziye dökülen atık yağ paniğe yol açtı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 2 kişi boş araziye kamyonla atık dökerken korucular tarafından fark edildi

08 Mayıs 2018 18:37

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, 2 kişi boş araziye kamyonla atık dökerken korucular tarafından fark edildi. Kimyasal madde olabileceği endişesiyle önlem alınan bölgede yapılan incelemede, dökülen malzemenin atık yağ olduğu belirlendi.
Geçen pazar günü Nurdağı\'nın Olcak Mahallesi yakınlarında devriye görevi yapan güvenlik korucuları, bir kamyondan boş araziye boşaltma yapıldığını fark etti. Korucuların araziye dökülen maddenin ne olduğunu sorduğu 2 kişinin tedirgin olması üzerine durum jandarmaya bildirildi. 2 kişi gözaltına alınırken, araziye kimyasal madde dökülmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekiplerinden yardım istendi. Özel kıyafetlerini giyen görevliler, araziye dökülen maddeden örnekler aldı. Yapılan incelemede araziye dökülen maddenin atık yağ olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ali A. ve Mehmet A. da jandarmada sorgulamalarında atık yağı boş olduğunu görünce araziye boşalttıklarını söyledi. Mahallede kimyasal madde tedirginliği yaşanmasına yol açan 2 şüpheli, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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