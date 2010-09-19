Nurcan Taylan: Keşke basketçi olsaydım

T24 - Dünya şampiyonu, rekortmen haltercimiz Nurcan Taylan, Türkiye’deki sisteme sitem etti.



“16 yıldır aralıksız bu sporun yapıyorum, aldığım ödüller basketbolculara verilenin yarısı bile değil. Benim için manevi duygular önemli.”



Dünya Halter Şampiyonası’nda silkmede dünya rekoru kıran, toplam Türkiye’ye 3 altın madalya kazandıran Nurcan Taylan, 12 Dev Adam’ın Dünya Basket Şampiyonası’nda kazandığı ödül hakkında manidar bir açıklama yaptı:



“Ödül yönetmeliği farklı. 16 yıldır spor yapıyorum, aldığım ödüller basketbolculara verilenin yarısı bile değil. Şu ana kadar ev ya da ekstra bir ödül almadım. Ama sorun maddiyat değil. Bizim için manevi duygular daha önemli.



Altın madalyalarımı bizi gönülden destekleyen, dualarını esirgemeyen Türk halkına armağan ediyorum. Hiç ödül almasam da ben çıkar olimpiyatlarda yarışır, altın madalyayı alırım. Benim için önemli olan, gerçekten çok şerefli bir bayrağı temsil ediyorum. Ülkem için her türlü fedakârlığı yaparım.”



Teknik Komite Başkanı, eski olimpiyat ve dünya şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu, 3 altın alan Nurcan’a en büyük desteği veriyor.



