Nurcan Baysal'a Front Line Defenders İnsan Hakları Savuncuları Ödülü

İrlanda'nın başkenti Dublin merkezli uluslararası insan hakları kuruluşu Front Line Defenders tarafından her sene verilen Front Line Defenders’in insan hakları ödülü bu yıl gazeteci, aktivist Nurcan Baysal’a verildi. Ödül uluslararası toplumun dikkatini insan hakları savunucularının çalışmalarına çekerek hayatlarını ve özgürlüklerini tehdit eden tehlikelerden korumayı hedefleyen Front Line Defenders 18 Mayıs günü Dublin’de gerçekleşen tören ile Nurcan Baysal’a ödülünü takdim etti.

2005 yılından bu yana şiddet içermeyen yöntemlerle, cesaretle, kendi hayatını riske atarak başkalarının haklarını korumak ve olayı dünyaya duyurmak için katkı sağlayan insan hakları savunucularının çalışmalarını desteklemeğe ve kaydetmeğe devam eden Front Line Defenders, uzun yıllardır cesaretle yürüttüğü insan hakları ve barış mücadelesinden dolayı bu yıl ödüle Nurcan Baysal’ı layık gördü.

Ödülünü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Kate Gilmore’un elinden alan Baysal konuşmasında “Kürtler ve Türkiye olarak çok karanlık günlerden geçiyoruz. Bu karanlığa rağmen hala insan hakları, barış ve demokrasi için mücadele eden insanlar var. Şırnak'ta, İstanbul'da, Diyarbakır'da, İzmir'de, Cizre'de… isimsiz kahramanlar var.Bu insanların bazıları insan hakları ihlallerini kaydediyor, bazıları işkenceyi durdurmaya çalışıyor, bazıları şiddet mağdurlarına hukuki destek veriyor ve bazıları yerden ölü bedenleri kaldırıyor. Bu ödülü, bu isimsiz kahramanlar ve Türkiye’deki ve özellikle Kürdistan’daki tüm insan hakları savunucuları adına kabul ediyorum" dedi.

Baysal konuşamsına şöyle devame tti:

"Bu ödülü, Türkiye'deki karanlığı aydınlatmak için mücadeleye devam eden insanlar adına kabul ediyorum. “Bir daha asla”nın mümkün olduğuna inanmak istiyorum. Bu zalim hükümetlere güç vermeyi bırakalım. Gözlerimizi bu suçlara, insanlığa karşı işlenen suçlara karşı kapatmaya son verelim. 'Bir daha asla'yı gerçekten bir daha asla yapalım! Azadî nezi ke! ”

Nurcan Baysal Kimdir?

Nurcan Baysal, Diyarbakır Anadolu Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 1997-2007 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na bağlı olarak Diyarbakır ve çevresinde kalkınma ve yoksulluk projeleri yürüttü.

2008-2013 yılları arasında Hüsnü Özyeğin Vakfı’nda kırsal kalkınma program direktörü olarak çalıştı. Diyarbakır’da zorunlu göç, yoksulluk, kalkınma, kadınlar ve Kürt sorunu konusunda çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kuruluşunda ve çalışmalarında yer aldı.

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (DİSA) kurucularından biri olan Nurcan Baysal, Kadın İçin Küresel Fon, Acil Destek Fonu gibi çeşitli uluslararası fon kuruluşları ve vakıfların Ortadoğu danışmanlığını yapıyor. Baysal, 2013 yılından beri farklı platformlarda düzenli olarak yazmakta, Kürt illerindeki yıkımı ve insan hakları ihlallerini duyurmaya çalışmaktadır. İletişim’den daha önce O Gün (2014) ve Kürdistan’da Sivil Toplum (, ortak yazar, 2015) ve Ezidiler: 73. Ferman (2016) kitapları çıktı. O SESLER isimli yeni kitabı bu ay Dipnot Yayınlarından çıkacak.

İŞİD tarafından zorla alıkonan kadınları kurtarmak ve onlarla dayanışmak amacıyla 2015 yılında Diyarbakır'da kurulan "Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu"nun üyelerinden biri olan Baysal, 2017 yılında İtalyan Gazeteciler Birliği tarafından ‘cesur kadın gazeteci’ ödülüne layık görüldü.

Baysal Türkiye’deki barış insiyatiflerinin aktif bir üyesidir. Bölgede yaşanan insan hakları ihlalleri, savaş suçlarına ilişkin çalışmaları ve yazılarından dolayı kendisine çeşitli davalar açılmıştır. Bir kısmından ertelemeli mahkûmiyet almış, bir kısmı ise devam etmektedir. Baysal, tüm bu baskılara karşın Diyarbakır’da kalarak mücadeleye, Bölgenin sesini duyurmaya, bu karanlık dönemi kaydetmeye devam diyor.