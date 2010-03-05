Nurcan Akad'a çiçekler

T24- Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Tempo dergisinde yayınlanan söyleşisinde "Hürriyet'ten ayrıldığına üzüldüğü" arkadaşlarından bahsederken, Nurcan Akad'ı unutmuş olmasından duyduğu üzüntüyü 'Ellerimde çiçekler kapındayım' diyerek dile getirdi. Özkök bugün yayınlanan köşe yazısının "Ellerimde çiçekler" başlıklı bölümünde Akad ile ilgili anılarına da yer verdi. Özkök'ün yazısı şöyle:

Mülakatlarda ve yazılarda sevdiğim insanların isimlerini vermekten hep korkarım. Çünkü mutlaka unuttuklarım olur.



Tempo’ya verdiğim mülakatta, “Hürriyet’ten ayrılışına üzüldüğüm arkadaşlarımı” sayarken, en çok üzüldüklerimden birini unutmuşum.

’ı.



Şimdi bu unutkanlığımı buradan affettirmek istiyorum.



“Sevgili Nurcan, senin ayrılışına nasıl üzülmem. Ankara’daki günlerimizi hatırlasana, elimize güzel bir haber geldiğinde, kalkıp nasıl dans ederdik. Akşamları büronun barında nasıl birlikte günün bilançosunu çıkarır, atladıklarıma birlikte üzülür, atlattıklarımıza birlikte sevinirdik.

Unuttun mu bir gün seninle bir haber yüzünden tartışmıştık, sen de çekip eve gitmiştin. Elime bir demet çiçek alıp, gönlünü almak için kapına dayanmıştım.



Hiç unutur muyum?



İşte bak şimdi aynı şeyi yapıyorum.



‘Ellerimde çiçekler’ kapındayım.



Bu yazıyı işte öyle bir şey olarak kabul et.



Bu kalp 20 yılın arkadaşlığını, iyi gün-kötü gün dostluğunu unutur mu...



Hiç unutur mu...”