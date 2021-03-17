"Nürburgring'in Kraliçesi" olarak tanınan Sabine Schmitz hayatını kaybetti

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24 Hours Nürburgring yarışını kazanan tek kadın yarış pilotu olan Sabine Schmitz, 51 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem BBC'nin Top Gear programını da sunan Schmitz'in geçen sene nadir bir kanser türüyle mücadele ettiği açıklanmıştı.

Nürburgring pisti yönetimi Schmitz'in ölümünün ardından yayımladığı açıklamada, "Nürburgring en ünlü kadın yarış pilotunu kaybetti. Sabine Schmitz uzun bir hastalık sebebiyle çok erken hayatını kaybetti. Onu ve neşeli doğasını özleyeceğiz. Huzur içinde yat Sabine" denildi.

Schmitz 24 Hours Nürburgring'deki ilk zaferini 1996'da BMW M3 kullanarak Johannes Scheid ve Hans Widmann ile kazanmıştı. Schmitz bir sonraki sene yarışı Scheid, Hans-Jürgen Tiemann ve Peter Zakowski ile tekrar kazandı.

Birçok kişi tarafından "Nürburgring'in Kraliçesi" olarak tanınan Schmitz'in eşiyle birlikte kurduğu yarış ekibi Frikadelli Racing de birçok başarıya ulaşmıştı.